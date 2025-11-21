2025年11月19日、全国に結婚式場を展開しているアニヴェルセルが運営する「アニヴェルセルカフェ 表参道」では、“特別なクリスマス”を演出するアフタヌーンティーやスイーツ、ディナーコースなどの提供をスタートした。【画像】純白×ホワイトクリスマスのアフタヌーンティー詳細を見るスイーツからセイボリーまで、すべて“純白”で表現した、見目麗しい「White Christmas アフタヌーンティー」「アニヴェルセルカフェ 表参道」