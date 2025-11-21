全日本大学準硬式野球連盟は２１日、阪神甲子園球場で「全日本大学準硬式野球９ブロック対抗日本一決定戦甲子園大会」を開催。この試合は９ブロック対抗の決勝戦で、関東選抜が４―０で九州選抜を破り、通算２０度目の日本一に輝いた。２回１死二塁で８番・小林然（法大２年）の右越え適時二塁打で先制すると、３番・福田岳杜（慶大３年）の右前適時打などでこの回４点を奪いリードを築き逃げ切った。福田はチーム内唯一の