¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ ¢¡·ÙÊó¡¦Ãí°ÕÊó ¸½ºß¡¢¸©ÆâÁ´°è¤Ë¥«¥ß¥Ê¥êÃí°ÕÊó¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¶¯É÷¡¦ÇÈÏ²Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢Ä¹²¬»Ô¡¦Çðºê»Ô¡¦¾å±Û»Ô¡¦»åµûÀî»Ô¤Ë¤ÏÂç±«Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¡11·î22Æü(ÅÚ)¤ÎÅ·µ¤ ¡¦¾å±ÛÃÏÊý Ä«¤Î¤¦¤Á¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ °ìÊý¡¢ÆüÃæ¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ¡¦Ãæ±ÛÃÏÊý ±è´ßÉô¤ÏÀ²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ »³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤¬Â¿¤¯±«¤Î