小泉防衛相＝18日、国会防衛省は21日、「防衛力変革推進本部会議」会合を開催し、2025年度補正予算案に関し協議した。小泉進次郎防衛相は、防衛費と関連経費を合わせて国内総生産（GDP）比2％に増やす政府目標を巡り「経済対策、補正予算で本年度中に実施すべき緊要性のある事業を措置したい。2％水準も結果として達成する見込みだ」と述べた。中国の国防費の伸びが日本防衛費の伸びの約4倍に上ると言及し、安全保障環境が加速