ピーターラビット(TM)の年末年始を彩る特別アイテムが続々登場！毎年大人気の「ピーターラビット(TM)のクリスマスリースケーキ」(5400円)は、2025年11月24日(振休)まで早割10パーセントOFF(4860円)で予約受付中。さらに英国リバティ社製生地の風呂敷で包まれた「ガーデンおせち2026」(2万1000円)や、純金を使用した「純金カレンダー2026」(2万8600円)も予約受付をスタートした。【画像】購入者の特典！オーナメントやトートバッグ