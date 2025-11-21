２１日のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」は、第８週「クビノ、カワ、イチマイ。」が放送された。学生たちがヘブン先生（トミー・バストウ）のことをもっと知りたいと家に訪れ、錦織（吉沢亮）やトキ（高石あかり）を交えたクイズ大会が開催される。ヘブンのバックボーンが次々と判明して、大盛り上がり。トキは女中として認められ、継続して勤められることが決まった。次週予告に新キャラが登場。江藤知事の娘・リヨ（北香