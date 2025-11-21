DMM.com証券が提供する競走用馬ファンドサービス『DMM BANUSY』（DMMバヌーシー）は21日、所属馬のディープモンスターが京都大賞典を優勝した記念として、メジロシャレード2024(1歳・牡・父ブリックスアンドモルタル・関西：昆貢厩舎所属)を、キャンペーン募集馬として「1口1円4000口」で募集することを発表した。1口1円で募集するのは異例で、募集期間は2025年11月27日〜2026年1月7日となっている。【動画】馬体よさそう！1口1