宝塚歌劇団宙組新トップコンビ・桜木（さくらぎ）みなとと春乃（はるの）さくらの東京宝塚劇場お披露目公演「PRINCEOFLEGEND/BAYSIDESTAR」が22日に開幕する。「PRINCE…」は、18年にドラマ化、19年に映画化された話題作。22年宙組で上演した「HiGH＆LOW」に続き、LDHJAPANと宝塚がコラボした。名門校を舞台に桜木が演じるセレブ王子・朱雀奏とヤンキー王子・京極敬人（水美舞斗）らが「伝説の王子選手権」で頂点に