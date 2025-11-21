２１日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比５１０円３１銭（１・２０％）安の４万１９５９円４６銭だった。今週の株式市場は、前週末の米国市場でハイテク株が下落した流れや、日中関係の悪化に対する懸念の高まりから、軟調な展開で始まった。また、人工知能（ＡＩ）の需要見通しに対する警戒感が高まり、これまで相場をリードしてきた半導体関連の銘柄を中心に