西武への入団が決まり、ポーズをとる明大の小島大河捕手＝21日、東京都内西武がドラフト1位で指名した明大の小島大河捕手（22）＝178センチ、83キロ、右投げ左打ち＝の入団が21日、決まった。東京都内で交渉し、契約金1億円プラス出来高払い5千万円、年俸1600万円で合意。「まずは1軍で試合に出続けること。新人王、打率3割を目標に頑張っていきたい」と意気込んだ。今秋の東京六大学リーグで打率4割3分2厘をマークした好打者