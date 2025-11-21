¹â»ÔÁíÍý¤ÏG20¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¸á¸å¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚ¸¶Ì­´±Ë¼Ä¹´±¡Ö¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬È¯¸À¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤â¤·¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸í²ò¤ò¾·¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤³