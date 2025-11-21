シュークリーム専門店・ビアードパパから、「キミとアイドルプリキュア♪」とコラボした数量限定スイーツ“プリキュアシュー”が登場します。いちごチョコのピンクが映えるパイシューに、胸きゅんなハートのデコレーション♡さらに、いちごミルククリームがとろりと広がり、ひと口で幸せ気分に。購入ごとにもらえる「キラキラ！紙製コースター（全5種）」