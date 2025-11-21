NHKは11月21日、2027年度前期連続テレビ小説が、長野県警を舞台に主人公の女性警察官の奮闘を描くヒューマンコメディ『巡るスワン』に決定したと発表した。【写真】笑顔を見せるヒロインの森田望智ヒロインは俳優の森田望智さん、脚本はお笑いタレントのバカリズムさん。制作統括の桑野智宏さんは「森田さんがバカリズムさんの世界でどう演じて頂けるか楽しみでわくわくしています」とコメントした。桑野智宏さんのコメント詳細は