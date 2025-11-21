11月15日以降、中国航空会社は約54万枚の日本行き航空券のキャンセルを記録しており、日本行き航空券のキャンセル件数は新規予約件数の27倍で、本来の日本行き総予約件数の3分の1以上を占めています。一部の中国国内の航空会社も日本への便を一時的にキャンセルし、航空便の需要が比較的多い国や都市へと輸送力を調整しています。アナリストによると、安全上の懸念は現在、観光客の最も大きな考慮事項であり、新型コロナウイルス収