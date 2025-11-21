¡Ö²¼Ñî¾å¼õ¸³¡×¤«¤é8Ç¯...¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤à½÷À­¤Ë½÷Í¥¤Î»³ÅÄÈþ¹È±©(¤ß¤¯¤¦¡¢20)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²¼Ñî¾å¼õ¸³¡×(TBS¡¢2017Ç¯)¤«¤é8Ç¯¡¢Âç³ØÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£¡ÖÀ®¿Í¤·¤¿¤Î¤Ç¤ª¼ò°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿! ¤Ç¤â¥¸¥å¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤Î¤ä¤Ä¤¬¹¥¤­¤Ç¤¹¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤ËÈù¾Ð¤ß¡¢¤É¤³¤«¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¼ò¤ò¤¿¤·¤Ê¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²¼Ñî¾å¼õ¸³¤«¤éÁá¤¤¤Ç¤¹