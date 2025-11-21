Æ»µÄ²ñ¤ÎÏ¢¹ç¿³ºº²ñ¤Ï£±£±·î£²£±Æü¤âÇñ¸¶È¯£³¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤ò¤·¤Æ¡¢»²¹Í¿Í¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÈÇñÂ¼¤Î¹â¶¶Â¼Ä¹¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÉ¬Í×À­¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇñÂ¼¤ÎÇñ¸¶È¯£³¹æµ¡¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤¹¤ëÆ»µÄ²ñ¤ÎÏ¢¹ç¿³ºº²ñ¤Ï£²£±Æü¤â³«¤«¤ì¡¢»²¹Í¿Í¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊËÌ³¤Æ»ÅÅÎÏ¾¡³¤ÏÂÉ§¾ïÌ³¡Ë¡Ö¿·µ¬À©´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯¸·³Ê¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¡¢¤³¤ì¤ÏÃå¼Â¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢»ö¸Î¤Î²Ä