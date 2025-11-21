高市首相は２１日、日中関係が急速に冷え込んでいることについて、１０月の習近平（シージンピン）国家主席との初会談で確認した「戦略的互恵関係の推進」や「建設的かつ安定的な関係の構築」といった「大きな方向性に一切変わりはない」と語った。首相官邸で記者団に語った。首相はこの後、南アフリカで２２〜２３日に行われる主要２０か国・地域首脳会議（Ｇ２０サミット）に出席するため、政府専用機で羽田空港を出発した。