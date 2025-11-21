メーガン妃が先日インスタグラムに自身のブランド「アズ・エヴァー」の感謝祭プロモーション動画を投稿したが、総額２０万ドル（約３１５０万円）以上の高価な服とジュエリーを身に着けていたため、ファンから強い反感を抱かれている。英紙デーリー・メールが２０日、報じた。動画ではメーガン妃が感謝祭に向けて、キャンドルライトで彩られた豪華なディナーテーブルをセッティングし、七面鳥にハチミツをかけ、ナプキンにリボ