巨人からドラフト２位指名を受けた田和廉投手（２２＝早大）が２１日に、都内で入団交渉に臨み、契約金７０００万円、年俸１２００万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。田和は「先発、中継ぎどちらでも行ける準備をするとずっと言ってきた。まずは一軍のマウンドで１年目からしっかり投げて、ジャイアンツの日本一に貢献できればなと思っています」と決意表明。「プロ野球選手としての実感も湧いてきました。プロに向けて準備