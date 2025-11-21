阪神からドラフト１位で指名された立石正広内野手（２２＝創価大）が２１日、東京・八王子市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円、出来高５０００万円、年俸１６００万円で仮契約を結んだ。大学２年春には東京新大学リーグで３冠王に輝き、昨秋の明治神宮大会では１大会１０安打の大会新記録を樹立したドラ１ルーキー。プロでの目標には「２桁本塁打」を掲げ「活躍できるようにしっかりと準備していきたい」と力強く語っ