ºòÇ¯£¸·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÅßÉþ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¤¤¤¤Å·µ¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¿·¤·¤¤¥Ð¥Ã¥°¤È°ì½ï¤Ë¤ª»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤¿°Õ³°¤È²ÙÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤ÆÊØÍø¡ª¡×¤È¶á¶·Êó¹ð¤ò¤·¤¿¡£²«¿§¤Î¤â¤³¤â¤³¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÅßÉþ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò±é½Ð¡£¥«¥Ð¥ó¤ò¸«¤»¡¢¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿