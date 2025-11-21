この記事の画像を見る 国内累計発行部数100万部を突破した東野圭吾さんのベストセラー小説が原作のアニメーション映画「クスノキの番人」の劇場公開日が2026年1月30日(金)に決定しました！ティザービジュアルに加え、本編映像初公開となる特報映像も解禁。主人公の直井玲斗役を長編アニメーション映画で初主演となる高橋文哉さんが演じ、物語のカギを握る玲斗の伯母・柳澤千舟役に天海祐希さんの出演が決定！さらに数々の話題