cinema staffが2026年4月11日(土)、12日(日)に岐阜市文化センターで開催する主催フェス＜OOPARTS 2026＞の第2弾アーティストが発表された。今回発表されたのはösterreich、LITE、アルカラ、w.o.d.、the cabs、キタニタツヤ、The Novembers、LOSTAGE、ヒトリエの9組。また、発表と同時に＜OOPARTS 2026＞のオフィシャル2次先行受付がスタートした。オフィシャル2次先行は 2DAYS通し券のみの販売となり、先行特典としてオリジナ