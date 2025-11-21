HoneyWorksが特別編成メンバーでYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第613回に出演することがわかった。◆HoneyWorks 動画第613回は、CHiCO、mona（CV：夏川椎菜）、ハコニワリリィ、可憐なアイボリーから永尾梨央と西原悠桜、高嶺のなでしこから松本ももなと東山恵里沙の8名がHoneyWorks Vocal All Starsとして「THE FIRST TAKE」に登場。披露するのは、3年前にリリースされてからTikTokの累計動画再生数が500億を超えるなどSNS