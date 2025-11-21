宇多田ヒカルが2024年に開催した＜HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024＞の映像が、12月5日より香港のMCL Cinemaにて上映されることがわかった。今作は既に台湾での上映をスタートしており、来週からはPrime Videoでの配信も開始される。現地ライブ開催時には「First Love」や「Beautiful World」で大合唱が起きるなど、ファンの熱量も注目ポイントだ。なお、チケット購入者には数量限定の特典「くまちゃんステッカー」がプレ