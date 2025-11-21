»²ÇÒµÒ¤¬Áý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë¿À¼Ò¤¬È³Åö¤¿¤ê¤Ê¤ä¤«¤é¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÌð¸ý¤Ë¤¢¤ë¿·ÅÄ¿À¼Ò¤Ï667Ç¯Á°¤ÎÆîËÌÄ«»þÂå¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÃøÌ¾¤ÊÉð¾­¡¢¿·ÅÄµÁ¶½¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é·Ø¤Ê¤É¤Ç¼ø¤±¤é¤ì¤ëÇËËâÌðÈ¯¾Í¤Î¿À¼Ò¤È¤µ¤ì¡¢ÅìµÞÂ¿ËàÀîÀþ¡¦ÉðÂ¢¿·ÅÄ±Ø¤Î±ØÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿¿À¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ç¤µ¤¤Á¬¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢11·î17Æü¤Î¸áÁ°1»þÈ¾²á¤®¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿·ÅÄ¿À¼Ò¡¦ÉÊ