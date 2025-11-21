フルカワユタカが、同じ誕生日に生まれた盟友・須藤寿(髭)と共催している誕生日企画＜SEITANSAI＞を来年も開催することを発表した。次回の開催は10回目となることを記念し、全国6公演にわたる全国ツアー＜SEITANBOYZ tour 「TORYANSE」＞へアップグレードしての開催となる。須藤寿の地元・水戸を皮切りに全国5本を回った後、ふたりの誕生日2月28日(土)には、もはや聖地と言っても過言ではない、東京・吉祥寺スターパインズカフェに