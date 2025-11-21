ベース機の機体年齢「70年超」！世界中の航空機をほぼリアルタイムで追跡できるWEBサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが1機の航空機のフライトについて投稿しています。そのフライトは、胴体上部が大きく膨らんだ異形のルックスが特徴の4発プロペラ貨物機「スーパーグッピー」によるものです。【写真】えっ…これが「世界一醜い航空機」驚愕の全貌です「スーパーグッピー」は1965年にデビューした4発プロペラ機