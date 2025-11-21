ロフトが、2025年1〜8月の販売実績を踏まえ、今回で14回目となる「ロフト ベストコスメ」を発表！さらに店頭では、2025年11月15日より「ロフト ベストコスメ 2025」と題して、各カテゴリーで選出された商品とバイヤーが次のトレンドとして注目している「ロフト ネクストコスメ」、あわせて100種類を展開中。選りすぐりのアイテムたちをぜひチェックしよう。【写真】2025年のロフトベストコスメをチェック2025年11月15日から12月25