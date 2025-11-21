歌舞伎俳優尾上左近（19）が来年5月の「團菊祭五月大歌舞伎」で3代目尾上辰之助を襲名することを、21日、都内で行われた会見で発表した。会見には7代目尾上菊五郎（83）、父尾上松緑（50）も出席した。襲名狂言（演目）と役は「寿曽我対面」の曽我五郎、「鬼一法眼略巻菊畑」の虎蔵。左近は「来年5月歌舞伎座で、3代目として辰之助を襲名させていただく運びと相なりました。この名前は初代である祖父が初めて名乗り、父が若くし