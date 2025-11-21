¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¡¦vuefloor¤¬¡¢¡Öin Sepia¡×¤ò11·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢½©¤ÎÄ«¤Ë¥»¥Ô¥¢¿§¤Î¤è¤¦¤Ë²û¤«¤·¤¯±Ç¤ë»ë³¦¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¸òº¹¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Î¤È¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆó¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëLo-Fi HipHop¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öin Sepia¡×2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§