2027年度前期のNHK連続テレビ小説『巡るスワン』のヒロインを、森田望智が務めることが発表された。脚本はバカリズム。生活安全課に配属された若い警察官の日々を描く作品になるという。 参考：『虎に翼』森田望智が“花江を超えた”瞬間「お芝居の楽しさってこういうところ」 物語の全貌はまだ見えていないものの、このニュースを聞いたとき、まず浮かんだのは“森田望智という俳優“が歩いてきた道のりだった。こ