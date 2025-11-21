高市早苗首相は２１日の臨時閣議で就任後初の経済対策を発表した。物価高対策として子ども１人当たり２万円を給付。電気・ガス料金の補助は一般家庭で合計７０００円相当を負担する。これらの財源を裏付ける２０２５年度補正予算の歳出（支出）と大型減税の効果を合わせた規模は２１兆３０００億円程度として、新型コロナウイルス禍の２０２３年度以降で最大となった。高市首相は「日本がいま行うべきことは、行きすぎた緊縮