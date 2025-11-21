お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#338が23日に放送される。#338では、かつては笑いに昇華できていた言葉がコンプライアンスによって制限され、いまや「何がオッケーで何がアウトなのか」分からなくなっている芸人たちが、「この発言は世間から“言われる”のか、“言われない”のか」を本気で討論する企画「『これって言われると思う？』討論会」を開催する。【写真】お笑い界の未来を考える討論者