¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ô£ò£á£ö£é£ó£Ê£á£ð£á£î¡×¤ÎÃæÂ¼³¤¿Í¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢£²£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°­¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦´Ñ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£°ÛÀ­¤Î¤¢¤¶¤È¤µ¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬µ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¢¤¶¤È¤µ¤Ê¤é¤¤¤¤¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¶½³Ð¤á¤·¤Á¤ã¤¦¡£º£»Å³Ý¤±¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÎä¤á¤ë¡Ë¡×¤È¸·¤·¤á¡£ÃæÂ¼¼«¿È¤Ï¡Ö¤è¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¥Ò¥â¤Ã¤Ý¤¤¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤½¤¦¤À¤¬¡ÖÎÁÍý¤·¤Ê¤¤¡¢ÁÝ½ü¤Ç¤­¤Ê¤¤¡¢