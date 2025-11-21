【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『bis』レギュラーモデルの与田祐希、筒井あやめ（乃木坂46）、金村美玖（日向坂46）が定期刊行最終号（12月1日発売）で初めて3人揃って表紙に登場。このたび三者三様の感性が重なり合う『bis』冬号の表紙が公開された。 ■表紙＆巻頭ファッションページ16ページで初共演 「こんなコラボが実現するなんて夢にも思わなかったです。元乃木坂46、現役乃木坂46、日向坂46