¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¿å±Ë¡Ê21Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡ÖÂ©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¿å±Ë³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦°ñÎ´ÂÀÏº ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£21Æü¤Î¿å±Ë¡¦200m¼«Í³·Á·è¾¡¤Ç5Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î°ñÎ´ÂÀÏº¡Ê31¡¢SMBCÆü¶½¾Ú·ô¡Ë¤¬¡¢1Ê¬54ÉÃ72¤Î1Ãå¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£°ñ¤ÏÁ°Æü¤Î400m¼«Í³·Á¤Ç¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ËÂ³¤­º£Âç²ñ2¸ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¿å±Ë¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î¶â¥á¥À¥ëÂè1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò200