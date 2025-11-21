阪神からドラフト１位指名された、立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２１日、東京都内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高払い５０００万円。年俸１６００万円で仮契約を結んだ。仮契約を終えた立石は「今日を終えて、（プロが）本当に近づいてきてるって実感もあります。すごい楽しみな気持ちです」と心境を語った。（金額は推定）３球団競合の末に阪神が獲得した大学ナンバーワンスラッガー。指名後の日本