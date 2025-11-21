「ホットマンカップ・Ｇ３」（２１日、多摩川）予選３日目が終了し、いよいよ２２日の４日目が予選最終日となる。得点率トップは２勝を挙げてオール３連対の島村隆幸（３４）＝徳島・１０９期・Ａ１＝で９・００。２位は田中豪（東京）が８・８０。３位は柴田光（群馬）が８・６７で上位３人が抜けている。島村は３日目前半３Ｒは６号艇ながら４カドを奪取して３着。後半１０Ｒは４号艇で出場し、４カドから道中さすがのさば