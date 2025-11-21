北海道高野連は２１日、札幌市内で理事会を開催し、来夏から実施する南北北海道大会の新方式を発表した。新方式は他の都府県同様に南、北それぞれトーナメントを一本化する（春と秋はこれまで通り地区予選を行う）もの。１〜２回戦までは同地区同士の対戦となるが、組み合わせ次第では３回戦から他地区の学校とも試合をする可能性がある。試合会場は、１〜２回戦を各地区で行う。南北各３２校（チーム）が進出する３〜５回戦