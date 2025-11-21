½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖiLiFE¡ª¡×¤¬21Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£28¡¢29Æü¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤Ç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖNSE2025¸µÀ±ÉñÂæ¡×¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£X¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤´Íè¾ìÍ½Äê¤Î³§ÍÍÊÂ¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ëÉÔÂ¬¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê¶¨µÄ¤ÈÄ´À°¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯11·î29Æü¡Á30Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ØNSE2025¸µÀ±ÉñÂæ¡Ù´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È(ÆÃÅµ²ñ