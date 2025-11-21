コレット役明日海りお(左)とミッシー役、七海ひろき(右) ミュージカルといえばブロードウェイやウエストエンドが本場。最近では韓国の勢いが目覚ましいが、日本生まれのオリジナル作品にもぜひ注目してほしい。その一つがミュージカル『コレット』。19世紀末まだ女性の自立が遠かった時代、自分らしさを貫いたフランス人女流作家シドニー＝ガブリエル・コレットを描いたもので、脚本・作詞・演出はG2、音楽は荻野清子。これま