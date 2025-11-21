メラニー・Cは、2026年のスパイス・ガールズ再結成に、「まだ希望を抱いている」という。2012年ロンドンオリンピック以来、5人揃っての活動はない同グループだが、結成30周年を記念して何かする可能性はまだあるとメラニーは話している。 【写真】再結成が待ち遠しい！チャールズ国王を囲むスパイス・ガールズ 19日に『グッド・モーニング・アメリカ』に出演したメラニーは