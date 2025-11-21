「レーヌ・ドゥ・ナープル クレイジー・フラワー」スウォッチ グループが展開する「レーヌ・ドゥ・ナープル」は、ブレゲのサインが記されたコレクションの中で唯一100％フェミニンなコレクション。ブレゲは、マニュファクチュールの250周年を記念して2つの新作、「クレイジー・フラワー」と「ペルル・アンぺリアル」を発表した。この機会のためにブレゲゴールドで作られた2つのモデルは、オートジョアユリーの世界を展開する。しな