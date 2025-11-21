³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¤¥ó¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÂçºå²¦¾­¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥ÈËÜÅ¹¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖÂçºå²¦¾­¸ø¼°ÄÌÈÎ BLACKFRIDAY¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçºå²¦¾­¸ø¼°ÄÌÈÎ¤ÎÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥»¡¼¥ë¡ÖÂçºå²¦¾­¸ø¼°ÄÌÈÎ BLACKFRIDAY¡×¡£ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡ÖÂçºå²¦¾­ ¥Ñ¥é¤Ã¤ÈßÖ¤á¤¿ßÖÈÓ¡×¡¢¡ÖÂçºå²¦¾­ Æùñ­»Ò¡×¤Ê¤É¤¬ºÇÂç40%¥ª¥Õ¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾¾²°¤äµÈÌî²È¡¢¥ê¥ó¥¬¡¼¥Ï¥Ã¥È¤ÈÂçºå²¦¾­¤Î¥³¥é¥Ü¥»¥Ã¥È¤â°Â¤¯¹ØÆþ²ÄÇ½¡£²ñ