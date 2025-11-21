½°»²Î¾±¡¤Î¹ñ²È´ðËÜÀ¯ºö°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£±Æü¤Î¹çÆ±´´»ö²ñ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤ÈÌîÅÞÅÞ¼ó¤Ë¤è¤ëÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤ò£²£¶Æü¤Ë³«¤¯¤³¤È¤òÀµ¼°¤Ë·è¤á¤¿¡£¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â­¸å¤Ç½é¤È¤Ê¤ê¡¢³ÆÅÞ¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬£²£¸Ê¬¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ£¸Ê¬¡¢¸øÌÀÅÞ£¶Ê¬¡¢»²À¯ÅÞ£³Ê¬¡£Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀ¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Î£²£°£±£²Ç¯£±£±·î°ÊÍè¡¢£±£³Ç¯¤Ö¤ê¡¢»²À¯¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼ÁÌä¤È¤Ê¤ë¡£