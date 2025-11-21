世界でスポーツベッティングの合法化が進んでいる中、日本ではその議論すら進んでいない。大阪経済大学の相原正道教授は「その背景には、日本の法制度がある。そもそもスポーツベッティングという概念を想定していない。現状を維持することが国民の利益になるか、早急に議論すべきだ」という――。（第1回）※本稿は、相原正道『スポーツと賭博』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／svetikd※写真はイメー