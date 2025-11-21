20Æü¡¢»²µÄ±¡¤Î³°¸òËÉ±Ò°Ñ°÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¡Ê44¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¡£²­Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÎÎ³¤¤ËÃæ¹ñÁ¥¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¾¾ÂôÀ®Ê¸»²±¡µÄ°÷¡Ê67¡Ë¤ÈµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¾¾Âô»á¤¬¡¢ÆüÊÆ¤ÎËÉ±ÒÀ¯ºö¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Àí³Õ½ôÅç¤Ç¤ÎÆüÊÆ¹çÆ±·±Îý¼Â»Ü¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¡£¾®Àô»á¤ÏÆüÊÆ¹çÆ±·±Îý¤Î½ÅÍ×¤µ¤ÏÇ§¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾¾Âô»á¤Ï¡ÖÂç¿Ã¤Ï¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤Ù¤­¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹