ロックバンド ミーマイナーの楽曲「愛の排水口」が、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』の挿入歌に決定。楽曲は11月23日21時から放送される第3話にて初オンエアされる。 （関連：アニソンのトレンドに変化？YOASOBI、aiko、羊文学……同一アーティストのOP／ED起用が増える理由） 『隣の恋は青く見える』は、シリーズ第5弾を迎える人気番