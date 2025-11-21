シャープは21日、対話型AIキャラクター「ポケとも」のLINEスタンプ「ポケとも『ミーア』のまいにちスタンプ」を12月5日10時に配信すると発表した。価格は、スタンプ32個で120円。 「ポケとも『ミーア』のまいにちスタンプ」は、シャープとコルクが共同制作しXで配信中の公式漫画「ミーアとナナミ」から生まれた全32種のスタンプパッケージ。漫画に登場するキャラクター「